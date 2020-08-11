Тихановская призвала белорусов не участвовать в протестах. Текст обращения она читала с листа

В сети было опубликовано видео с кандидатом в президенты Светланой Тихановской, в котором она призвала белорусов не участвовать в протестах и столкновениях с милицией. Ролик появился в телеграм-канале агентства БелТА.

«Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Беларусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», — заявила она.

На видео видно, как кандидат на пост президента Беларуси монотонным голосом читает заранее написанный текст. Съемка, судя по кадрам, велась в офисном помещении. Как отмечает «Медиазона», изначально видео опубликовал провластный анонимный телеграм-канал «Желтые СЛИВЫ».

Сегодня стало известно, что Светлана Тихановская оказалась в Литве. По словам ее доверенного лица Ольги Ковальковой, вывезти в соседнюю страну ее могли сотрудники белорусских спецслужб в обмен на освобождение главы ее штаба Марии Мороз. Ранее Тихановская записала еще одно обращение, в котором рассказала, что она уехала к детям. Она отметила, что перед ней стоял сложный выбор, однако в чем конкретно он заключался, не уточнила. Ковалькова считает, что видеоролик был записан еще ЦИК, где Тихановская находилась вчера до поздней ночи без адвоката.