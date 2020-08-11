СК не нашел оснований для проверки задержания журналистов Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр

Следственный комитет не нашел достаточных оснований для проведения проверки в связи с задержанием журналистов Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр при освещении пикетов на Петровке, 38, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Апологии протеста» Федора Сироша.

Адвокат отметил, что СК все еще может начать проверку. «Как реагировать на ответ не очень понятно, потому что он как ответ не очень процессуальный», — пояснил изданию Сирош.

28 мая у здания столичного главка МВД на Петровке проходили пикеты в поддержку спецкора «Новой» и муниципального депутата Хамовников Ильи Азара. Тогда сотрудники полиции задерживали журналистов, в их числе — главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, главный редактор издания «Такие дела» Анастасия Лотарева, фотограф Виктория Ивлева, писатель Алиса Ганиева, журналист «Дождя» Михаил Фишман и журналист RT Илья Васюнин.

На следующий день, 29 мая, во время пикетов задержали Плющева и Фельгенгауэр, хотя они пришли на акцию как журналисты, имели при себе редакционные удостоверения, защитные маски и перчатки. За участие в пикетах Тверской суд Москвы оштрафовал Татьяну Фельгенгауэр — на 18 тысяч, Александра Плющева — на 10 тысяч.

26 мая Азара задержали у московского МВД за пикет в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, в отношении которого завели семь уголовных дел. Воронцов сейчас находится под арестом по обвинению в вымогательстве у полицейского 300 тысяч рублей за нераспространение фотографий личного характера. Сам обвиняемый вину отрицает.