Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Об этом сегодня заявил президент страны Владимир Путин.

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — заявил он, добавив, что она из его дочерей уже сделала себе прививку.

«После первого укола температура у нее была 38 градусов, на следующий день 37,5 градусов — и все. После второго укола температура немного поднялась, и сошло на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие. Знаю, что у многих людей нет вообще никаких проявлений. Все проходит так, как будто вообще не делали», — рассказал президент.

Предполагается, что вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

Разработкой вакцины от коронавируса одновременно занимаются десятки стран по всему миру, однако до сегодняшнего дня ни одна из них не была зарегистрирована официально. СМИ рассказывали о негласной гонке стран за право первой зарегистрировать вакцину: так, президент США Дональд Трамп планировал, что регистрация американской вакцины состоится в преддверии выборов, назначенных на 3 ноября 2020 года, а разрабатываемый университетом Оксфорда в Великобритании и компанией AstraZeneca препарат планировали выпустить до конца года.

Известно, что российскую вакцину создал Центр имени Гамалеи совместно с Минобороны. В испытаниях участвовали две группы добровольцев, их уже выписали из больницы. Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук отмечала, что у всех участников испытаний выработался иммунитет к COVID-19.