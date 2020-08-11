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№ 85 от 10 августа 2020Читать номер
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Об этом сегодня заявил президент страны Владимир Путин.
«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — заявил он, добавив, что она из его дочерей уже сделала себе прививку.
«После первого укола температура у нее была 38 градусов, на следующий день 37,5 градусов — и все. После второго укола температура немного поднялась, и сошло на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие. Знаю, что у многих людей нет вообще никаких проявлений. Все проходит так, как будто вообще не делали», — рассказал президент.
Предполагается, что вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.
Разработкой вакцины от коронавируса одновременно занимаются десятки стран по всему миру, однако до сегодняшнего дня ни одна из них не была зарегистрирована официально. СМИ рассказывали о негласной гонке стран за право первой зарегистрировать вакцину: так, президент США Дональд Трамп планировал, что регистрация американской вакцины состоится в преддверии выборов, назначенных на 3 ноября 2020 года, а разрабатываемый университетом Оксфорда в Великобритании и компанией AstraZeneca препарат планировали выпустить до конца года.
Известно, что российскую вакцину создал Центр имени Гамалеи совместно с Минобороны. В испытаниях участвовали две группы добровольцев, их уже выписали из больницы. Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук отмечала, что у всех участников испытаний выработался иммунитет к COVID-19.
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