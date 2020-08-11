«Дети — это самое важное, что есть у нас в жизни»: Тихановская объяснила свой отъезд из страны

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение после того, как покинула страну. Он сообщила, что уехала к детям, а решение об отъезде приняла самостоятельно.

«Наверное, я так и осталась той слабой женщиной, что и была изначально. Я приняла очень тяжелое для меня решение, я приняла его самостоятельно. Ни родные, ни друзья, ни штаб, ни Сергей не могли на меня повлиять. […] Не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я», — заявила она, не уточнив, какой именно выбор она имеет в виду.

Накануне вечером стало известно, что Тихановская в течение нескольких часов оставалась в ЦИК, куда пришла подавать жалобу на результаты голосования. Она зашла туда вместе со своим адвокатом, но они находились в разных помещениях и покинули здание порознь. Выходя из ЦИК в половину двенадцатого ночи она заявила, что «приняла решение» и уехала, не уточнив, о чем идет речь.

Позже оказалось, что Тихановская отправилась в Литву. Доверенное лицо политика Ольга Ковалькова сообщила Tut.by, что кандидата вывезли из страны белорусские власти, а ее отъезд позволил освободить начальника штаба Марию Мороз, которую задержали накануне выборов.

Светлана Тихановская стала одним из сильнейших противников Александра Лукашенко на выборах президента страны после того, как ЦИК Беларуси отказался зарегистрировать кандидатами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало и их штабы решили объединиться с Тихановской.