В Минске пропала связь с двумя координаторами «Открытой России»

В Минске пропала связь с двумя координаторами «Открытки» Артемом Важенковым и Игорем Роговым, сообщили «Новой» сообщили в пресс-службе организации.

Важенков и Рогов перестали выходить на связь этой ночью, утром по номеру одного из них ответил посторонний человек, который представился «другом» и сказал, что координаторов «Открытки» «взяли». Где сейчас находятся Важенков и Рогов — выяснить пока не удалось.

Напомним, в Беларуси сейчас находятся несколько журналистов, местонахождение которых неизвестно. Так, спецкор «Медузы» Максим Солопов не выходит на связь уже более суток, с фотокорреспондентом МИА «Россия сегодня» Ильей Питалевым оборвалась связь около шести вечера 10 августа. Также сообщалось о задержании трех стрингеров, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly (является частью RT).

В день выборов в Беларуси, 9 августа, люди в штатском задержали корреспондентов «Дождя» Василия Полонского и Владимира Роменского, а также оператора Николая Антипова, позже их отпустили и депортировали в Смоленск. Задержали и затем отпустили еще нескольких журналистов: военного корреспондента, основателя проекта WarGonzo Семена Пегова, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, корреспондента «Sputnik Беларусь» Евгения Олейника, корреспондента телеканала RT Константина Придыбайло.

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Вчера во время протестов в городах Беларуси несколько журналистов, в том числе и российских, перестали выходить на связь. Правоохранительные органы Беларуси пошли на применение силы в отношении журналистов, редакции крупных российский СМИ выступили с обращением к властям страны. Кроме того, у белорусского посольства в Москве вчера прошли одиночные пикеты с требованием освободить задержанных в Беларуси российских журналистов.