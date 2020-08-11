В России за сутки зафиксировали менее пяти тысяч новых случаев COVID-19

В России за последние сутки зафиксировали 4945 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб. Общее число заболевших в стране за время пандемии достигло 897 599.

Прирост зараженных приближается к апрельским показателям. Менее пяти тысяч новых случаев в последний раз до этого было выявлено 23 апреля, после чего был резкий скачок.

В Москве уже почти 1,5 месяца прирост не превышает 700 человек (сегодня в столице — 694 новых заболевших). Больше всего новых случаев выявлено также в Свердловской области (169), Петербурге (157) и Подмосковье (154). В Краснодарском крае рекордный прирост, 125 новых заболевших, зафиксировали 7 августа, после этого показатель стал снижаться — сегодня в этом регионе выявили 90 заболевших.

Скончались от коронавируса за сутки 130 пациентов по всей стране, из них 20 человек — в Петербурге, 14 — в Москве. Общее число умерших за время пандемии достигло 15 131 человека. Выздоровели 703 175 человек, в том числе 6494 — за последние сутки.

Глава Минздрава Михаил Мурашко 1 августа заявил, что массовую вакцинацию россиян от коронавируса планируется начать в октябре, предполагается, что она будет бесплатной. Вакцину, созданную центром имени Гамалеи, планируют зарегистрировать уже 12 августа.

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям предлагала отложить регистрацию до проведения и завершения испытаний на нескольких тысячах человек. В Росздравнадзоре претензии отвергли, заявив, что протокол клинических испытаний основан на экспертной оценке.