В Башкортостане арестовали противника вырубки леса на шихане

Ишимбайский городской суд Башкортостана арестовал противника вырубки леса на шихане Куштау Байраса Габидуллина на трое суток. Об этом «Новой» сообщили в «Апология протеста».

На Габидуллина, задержанного на акции 6 августа, составили протоколы по статьям о неповиновении требованиям сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП) и самоуправстве (ст. 19.1 КоАП). По каждой из статей он получил по трое суток ареста, но так как сроки по административным делам не суммируются, а один день Габидуллин провел в отделе полиции, он проведет под арестом два дня.

6 августа у шихана Куштау в 15 км к северо-западу от Стерлитамака, где началась вырубкой леса для разработки месторождения соды и известняка, полицейские задержали, по разным данным, от семи до 20 протестующих.

Осенью 2019 года власти Башкирии разрешили начать промышленную разработку Куштау фирме, связанной с Башкирской содовой компанией (крупнейший в стране производитель пищевой и кальцинированной соды, входит в «Башкирскую химию»). Компания с 1960-х годов добывала известь, при сжигании которого получают кальцинированную соду, на месте другого шихана в этом районе, Шахтау, однако, по прогнозам, запасов там хватит максимум до конца 2022 года.

Стерлитамакские шиханы, невысокие известняковые горы, оставшиеся от древних коралловых рифов, входят в список геологического наследия всемирного значения. Экологи отмечали, что на склонах Куштау обитают несколько десятков видов из Красной книги России и Башкортостана. «Гринпис» просит провести проверку деятельности недропользователя и спасти шихан.