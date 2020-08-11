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№ 85 от 10 августа 2020Читать номер
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уехала в Литву
«Новая газета»редакция
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уехала в Литву. Об этом в твиттере сообщил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
По его словам, Тихановская сейчас в безопасности. Одно из доверенных лиц Тихановской подтвердила «Новой газете», что она в Литве.
Позже Линкявичюс рассказал радиостанции LRT, что Тихановскую задержали в Беларуси примерно на семь часов. «Ночь была действительно напряженной», — сказал он, добавив, что больше информации пока не может предоставить.
Накануне вечером телеграм-канал «Страна для жизни» сообщил об отсутствии связи с Тихановской в течение нескольких часов. Она зашла в здание ЦИК Беларуси вместе с адвокатом Максимом Знаком, но они находились в разных комнатах, поэтому защитник не смог уточнить, о чем в Центризбиркоме говорили с Тихановской.
После этого кандидат в президенты Беларуси вышла из ЦИК, сказала: «Я приняла решение» и уехала в неизвестном направлении. Примерно в 23:30 «Страна для жизни» сообщила, что с Тихановской все хорошо, не приводя подробностей.
Выборы президента Беларуси прошли 9 августа, и в этот день, а также накануне выборов нескольких доверенных лиц Тихановской задерживали. Ее муж, блогер Сергей Тихановский с конца мая находится под арестом. Против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о подготовке массовых беспорядков.
Тихановская на выборах объединилась со штабами двух других кандидатов Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, которых не зарегистрировали. Последний находится в СИЗО. Жена Цепкало Вероника перед выборами уехала в Москву, представитель Бабарико Мария Колесникова остается в Беларуси.
ЦИК утверждает, что действующий президент Александр Лукашенко лидирует с перевесом в более чем 80% голосов, а за Тихановскую проголосовали лишь около 10%. Штаб последней объявил, что, по его данным, во всех регионах страны избиратели отдали за Тихановскую от 70% до 80% голосов. Он итоги выборов не признал.
После завершения голосования в Минске и других городах страны вспыхнули протесты, они продолжились и в ночь с 10 на 11 августа, силовики жестко разгоняли протестующих с применением спецтехники, светошумовых гранат и резиновых пуль. МВД сообщило о гибели демонстранта в Минске из-за разрыва гранаты. Точное число задержанных и пострадавших за два дня протестов пока неизвестно.
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