Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уехала в Литву. Об этом в твиттере сообщил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

По его словам, Тихановская сейчас в безопасности. Одно из доверенных лиц Тихановской подтвердила «Новой газете», что она в Литве.

Позже Линкявичюс рассказал радиостанции LRT, что Тихановскую задержали в Беларуси примерно на семь часов. «Ночь была действительно напряженной», — сказал он, добавив, что больше информации пока не может предоставить.

Накануне вечером телеграм-канал «Страна для жизни» сообщил об отсутствии связи с Тихановской в течение нескольких часов. Она зашла в здание ЦИК Беларуси вместе с адвокатом Максимом Знаком, но они находились в разных комнатах, поэтому защитник не смог уточнить, о чем в Центризбиркоме говорили с Тихановской.

После этого кандидат в президенты Беларуси вышла из ЦИК, сказала: «Я приняла решение» и уехала в неизвестном направлении. Примерно в 23:30 «Страна для жизни» сообщила, что с Тихановской все хорошо, не приводя подробностей.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа, и в этот день, а также накануне выборов нескольких доверенных лиц Тихановской задерживали. Ее муж, блогер Сергей Тихановский с конца мая находится под арестом. Против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о подготовке массовых беспорядков.

Тихановская на выборах объединилась со штабами двух других кандидатов Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, которых не зарегистрировали. Последний находится в СИЗО. Жена Цепкало Вероника перед выборами уехала в Москву, представитель Бабарико Мария Колесникова остается в Беларуси.

ЦИК утверждает, что действующий президент Александр Лукашенко лидирует с перевесом в более чем 80% голосов, а за Тихановскую проголосовали лишь около 10%. Штаб последней объявил, что, по его данным, во всех регионах страны избиратели отдали за Тихановскую от 70% до 80% голосов. Он итоги выборов не признал.

После завершения голосования в Минске и других городах страны вспыхнули протесты, они продолжились и в ночь с 10 на 11 августа, силовики жестко разгоняли протестующих с применением спецтехники, светошумовых гранат и резиновых пуль. МВД сообщило о гибели демонстранта в Минске из-за разрыва гранаты. Точное число задержанных и пострадавших за два дня протестов пока неизвестно.