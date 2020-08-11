онлайн
Случаев в РФ — 892 654 (+ 5 118), смертей — 15 001. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Материалы
Рубрики
Темы
- Тотальное бесправие: кто такие «опущенные»?3 материала
- Главные тексты недели12 материалов
- Выборы в Беларуси. Главное9 материалов
Свежий выпуск
№ 85 от 10 августа 2020Читать номер
Что произошло за ночь 11 августа. Коротко
Общество1 498
«Новая газета»редакция
1 498
- Ночью в Минске и других городах Беларуси проходили столкновения протестующих с правоохранительными органами. Не согласные с объявленными результатами выборов президента страны рассредоточились группами по разным районам Минска и оказывали сопротивление силовикам: строили баррикады, запускали фейерверки в ОМОН, бросали камни и «коктейли Молотова». Силовики, пытаясь разогнать протестующих, применяли резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также с помощью спецтехники разрушали баррикады, которые снова и снова возводили жители Минска. МВД сообщило об одном погибшем, число задержанных и пострадавших в ходе столкновений пока не известно.
- Во время протестов несколько журналистов, в том числе и российских, перестали выходить на связь. Так, о местонахождении фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Ильи Питалеве неизвестно с шести вечера 10 августа; ночью уехавший из редакции главред издания «Наша Нива» Егор Мартинович пропал, успев отправить коллегам сигнал SOS. Кроме того, пострадали несколько журналистов, по которым, как писала «Наша Нива», силовики вели прицельный огонь.
- Более 20 млн человек по всему миру заразились коронавирусом, свидетельствуют данные университета Хопкинса. Около 736 тысячи скончались, 12,2 млн — выздоровели. Больше всего заболевших в США (более 5 млн человек), Бразилии (более 3 млн человек), Индии (более 2 млн человек) и России (более 890 тысяч человек).
- В Москве за сутки скончались от коронавируса 14 пациентов. Общее число умерших от инфекции в столице почти достигло 4,6 тысячи человек.
- «Интер» и «Манчестер Юнайтед» вышли в полуфинал Лиги Европы, обыграв «Байер» и «Копенгаген» соответственно. В 1/2 финала «Интер» сыграет с победителем матча между донецким «Шахтером» и швейцарским «Базелем», «Манчестер Юнайтед» — с победителем матча «Вулверхэмптон» (Англия) — «Севилья» (Испания).
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
Теги:акции протеста, беларусь, коронавирус, nt
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником