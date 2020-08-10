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№ 85 от 10 августа 2020Читать номер
МВД Беларуси: в Минске погиб пытавшийся бросить гранату протестующий
Во время акции протеста в Минске в результате взрыва погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
«Один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке», — сообщили в МВД.
В министерстве утверждают, что это случилось на улице Притыцкого, где демонстранты пытались строить баррикады. Корреспонденты «Новой Нивы», в свою очередь, отмечают, что в этом месте силовики активно вели обстрел протестующих.
Жители Минска и других городов уже второй день подряд выходят на улицы в знак несогласия с итогами выборов президента. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его главная соперница — Светлана Тихановская — около 10%. Демонстранты считают эти результаты сфальсифицированными.
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