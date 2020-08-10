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№ 85 от 10 августа 2020

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МВД Беларуси: в Минске погиб пытавшийся бросить гранату протестующий

Политика307

307
 

Во время акции протеста в Минске в результате взрыва погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

«Один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке», — сообщили в МВД.

В министерстве утверждают, что это случилось на улице Притыцкого, где демонстранты пытались строить баррикады. Корреспонденты «Новой Нивы», в свою очередь, отмечают, что в этом месте силовики активно вели обстрел протестующих.

Жители Минска и других городов уже второй день подряд выходят на улицы в знак несогласия с итогами выборов президента. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его главная соперница — Светлана Тихановская — около 10%. Демонстранты считают эти результаты сфальсифицированными.

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Теги:
sn, минск, протесты, беларусь
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