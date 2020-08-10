МВД Беларуси: в Минске погиб пытавшийся бросить гранату протестующий

Во время акции протеста в Минске в результате взрыва погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

«Один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке», — сообщили в МВД.

В министерстве утверждают, что это случилось на улице Притыцкого, где демонстранты пытались строить баррикады. Корреспонденты «Новой Нивы», в свою очередь, отмечают, что в этом месте силовики активно вели обстрел протестующих.

Жители Минска и других городов уже второй день подряд выходят на улицы в знак несогласия с итогами выборов президента. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его главная соперница — Светлана Тихановская — около 10%. Демонстранты считают эти результаты сфальсифицированными.