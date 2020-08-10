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№ 85 от 10 августа 2020Читать номер
Светлана Тихановская пропала после посещения ЦИК
Местонахождение главного оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской неизвестно. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ее мужа «Страна для жизни».
Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина рассказала «Радио Свобода», что Тихановская находилась в ЦИК около трех часов с адвокатом Максимом Знаком. Она была с ним в разных комнатах, поэтому Знак не знает, о чем с ней говорили.
После этого Тихановская вышла из ЦИК, сказала: «Я приняла решение» и уехала в неизвестном направлении. Сейчас связи с ней нету. Красулина не знает, какое решение приняла Тихановская.
Пресс-секретарь также не знает, подала ли Тихановская жалобу.
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На центральных улицах Минска продолжились массовые задержания
На центральных улицах Минска сотрудники правоохранительных органов продолжают задерживать жителей города, которые не согласны с результатами выборов президента Беларуси. Трансляцию из столицы ведет Tut.by.
Уже задержаны десятки человек, среди них — простые прохожие и велосипедисты. Первые задержания начались на Заславской улице и у стелы «Минск — город-герой». Среди них были журналисты российских и белорусских СМИ, некоторых из них уже отпустили.
Также милиция разгоняет демонстрантов около гостиниц «Юбилейная» и «Планета». На проспекте Победителей операцией руководит Дмитрий Павличенко — экс-командир воинской части 3214, экс-командир СОБРа, а ныне глава Белорусской ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь».
Наиболее сложная ситуация сложилась на Кальварийской улице, где правоохранители сначала начали стрелять по демонстрантам, а затем, как сообщает телеканал «Белсат», пустили слезоточивый газ около торгового центра «Корона». Неподалеку, на пересечении улицы с проспектом Машерова взорвалась светошумовая граната.
Жители Минска и других городов уже второй день подряд выходят на улицы в знак несогласия с итогами выборов президента. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его главная соперница — Светлана Тихановская — около 10%. Демонстранты считают эти результаты сфальсифицированными.