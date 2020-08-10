Светлана Тихановская пропала после посещения ЦИК

Местонахождение главного оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской неизвестно. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ее мужа «Страна для жизни».

Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина рассказала «Радио Свобода», что Тихановская находилась в ЦИК около трех часов с адвокатом Максимом Знаком. Она была с ним в разных комнатах, поэтому Знак не знает, о чем с ней говорили.

После этого Тихановская вышла из ЦИК, сказала: «Я приняла решение» и уехала в неизвестном направлении. Сейчас связи с ней нету. Красулина не знает, какое решение приняла Тихановская.

Пресс-секретарь также не знает, подала ли Тихановская жалобу.