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№ 85 от 10 августа 2020

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Словакия решила выслать трех российских дипломатов

Политика714

714
 

Власти Словакии планируют выдворить из страны трех российских дипломатов. Об этом сообщает местное издание Aktuality.

Представителей российского внешнеполитического ведомства заподозрили в шпионаже: власти страны уверены, что владельцами дипломатических паспортов были сотрудники спецслужб. Отмечается, что они должны покинуть страну до конца этой недели.

В МИД России сначала новости комментировать оказались, а затем пообещали принять зеркальные меры. 

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Теги:
sn, российские дипломаты, россия, словакия

КГБ Беларуси сообщил о предотвращенном покушении на Тихановскую 

Политика1 899

1 8996
 

На кандидата на пост президента Беларуси Светлану Тихановскую готовилось покушение, его предотвратили. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава КГБ Беларуси Валерий Вакульчик.

«Из так называемого объединенного штаба [оппозиции] была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской», — рассказал он.

Вакульчик рассказал, что сотрудникам МВД, занимающимся борьбой c экстремизмом, удалось перехватить сообщение о том, что «нужна сакральная жертва». Отправителя письма силовики уже вычислили и готовятся к его задержанию.

На выборах президента Беларуси Светлана Тихановская объединилась со штабами незарегистрированных кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало и стала сильнейшим соперником Александра Лукашенко. По официальным данным, она набрала около 10% голосов, а Лукашенко — более 80%.

При этом неофициальный экзит-пол на 18 участках в других странах, показал, наоборот, победу Тихановской с результатом более 70%. Ее штаб говорил о том, что за нее проголосовали больше избирателей на 20 участках в Минске и Минском регионе.

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Теги:
sn, тихановская, выборы, беларусь
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