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№ 85 от 10 августа 2020Читать номер
Словакия решила выслать трех российских дипломатов
Власти Словакии планируют выдворить из страны трех российских дипломатов. Об этом сообщает местное издание Aktuality.
Представителей российского внешнеполитического ведомства заподозрили в шпионаже: власти страны уверены, что владельцами дипломатических паспортов были сотрудники спецслужб. Отмечается, что они должны покинуть страну до конца этой недели.
В МИД России сначала новости комментировать оказались, а затем пообещали принять зеркальные меры.
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Теги:sn, российские дипломаты, россия, словакия
КГБ Беларуси сообщил о предотвращенном покушении на Тихановскую
На кандидата на пост президента Беларуси Светлану Тихановскую готовилось покушение, его предотвратили. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава КГБ Беларуси Валерий Вакульчик.
«Из так называемого объединенного штаба [оппозиции] была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской», — рассказал он.
Вакульчик рассказал, что сотрудникам МВД, занимающимся борьбой c экстремизмом, удалось перехватить сообщение о том, что «нужна сакральная жертва». Отправителя письма силовики уже вычислили и готовятся к его задержанию.
На выборах президента Беларуси Светлана Тихановская объединилась со штабами незарегистрированных кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало и стала сильнейшим соперником Александра Лукашенко. По официальным данным, она набрала около 10% голосов, а Лукашенко — более 80%.
При этом неофициальный экзит-пол на 18 участках в других странах, показал, наоборот, победу Тихановской с результатом более 70%. Ее штаб говорил о том, что за нее проголосовали больше избирателей на 20 участках в Минске и Минском регионе.
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