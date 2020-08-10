Суд не стал арестовывать активистов «Бессрочного протеста» по делу о вандализме

Тверской суд Москвы назначил троим активистам «Бессрочного протеста» меру пресечения в виде запрета определенных действий до 7 сентября по подозрению в вандализме, сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Согласно решению суда, Игорю Башаримову, Ивану Воробьевскому и Ольге Мисик на целый месяц запрещено выходить за пределы дома ночью, подходить к зданиям государственных органов, посещать массовые мероприятия, пользоваться интернетом и почтой.

По данным дознавателя Снеговой, активисты подозреваются в вандализме в составе группы лиц (ч. 2 ст. 214 УК РФ). Им вменяют, что в ночь на 8 августа подозреваемые вывесили у здания Генпрокуратуры нецензурный плакат и разбросали женские прокладки облитые краской.

Дознаватель просила назначить подозреваемым меру пресечения в виде запрета определенных действие на один месяц. По мнению Снеговой, фигуранты дела могут скрыться и помешать проведению расследования. В начале заседания адвокат Мисик Дмитрий Захватов ходатайствовал, чтобы вместе с ним в качестве общественного защитника выступил еще фигурант «московского дела» Алексей Миняйло. Однако суд отказался выполнить эту просьбу.

Защита просила полностью отказать в удовлетворении ходатайства дознавателя или отпустить всех под поручительство. Адвокаты утверждают, что в деле нет ни одного материала, который бы указывал на причастность подозреваемых в преступлении и не описано событие самого преступления.

Накануне в Москве и Подмосковье полиция задержала троих активистов «Бессрочного протеста». По сообщению «ОВД-Инфо», правоохранители провели обыск дома у Ивана Воробьевского. Его задержали и доставили в столичное ОВД «Тверское». После этого в подмосковном селе Ашитково прошел обыск у активистки Ольги Мисик. Тогда же задержали Игоря Башаримова и повезли в тот же отдел полиции. После допроса их оставили на ночь в изоляторе.