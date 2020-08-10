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№ 85 от 10 августа 2020Читать номер
Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян и запретил ей участвовать в массовых мероприятиях
Бутырский суд Москвы в ходе предварительных слушаний по уголовному делу младшей из сестер Хачатурян — Марии — продлил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Юлию Нитченко.
Адвокат добавила, что районный суд так же, как и ранее Мосгорсуд в отношении двух старших сестер, Ангелины и Крестины, запретил Марии участвовать в публичных массовых мероприятиях. В отношении сестер по-прежнему будет действовать запрет на определенные действия, им запрещено пользоваться интернетом и общаться между собой.
Поддержать обвиняемую пришли несколько десятков человек, которые настаивают на оправдании сестер.
Ангелину, Крестину и Марию задержали в июле 2018 года, их обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору своего 57-летнего отца Михаила. Защита утверждает, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны после истязательств, побоев и сексуального насилия со стороны отца. Дополнительная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что психические расстройства появились у девушек из-за их отца, который нанес тяжкий вред их здоровью.
3 августа стало известно, что дело двух старших сестер будет рассматривать суд присяжных. При этом из основного дела выделены материалы в отношении младшей сестры Марии, так как она была признана экспертами невменяемой. Следствие посчитало, что она нуждается в принудительном лечении.