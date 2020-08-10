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№ 85 от 10 августа 2020Читать номер
Правительство Ливана уходит в отставку из-за кризиса, вызванного взрывом в Бейруте
Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Хамада Хасана сообщает LBCI News.
Предполагается, что сегодня около 19:30 по местному времени премьер-министр Хасан Диаб обратится с официальной речью к ливанскому народу.
Накануне в Бейруте прошли массовые протесты, в ходе которых произошли столкновения с силовиками. Жители требовали от правтельства уйти в отставку и наказать виновных за взрыв аммиачной селитры в порту.
Взрыв в Бейруте произошел 4 августа. В результате трагедии погибли свыше 160 человек, более 6 тысяч пострадали, еще около 300 тысяч остались без дома. По данным властей, ущерб от взрыва может составлять 10-15 миллиардов долларов.
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