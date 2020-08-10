У здания посольства Беларуси начались одиночные пикеты с требованием освободить задержанных российских журналистов

У белорусского посольства в Москве начались одиночные пикеты с требованием освободить задержанных в Беларуси российских журналистов.

Корреспондент RT Илья Васюнин. Фото: Влад Докшин/«Новая газета»

Как сообщает корреспондент «Новой», у входа в посольство стоит журналист RT Илья Васюнин с плакатом «Минск! Надо найти журналиста Солопова». Полицейские проверили у него документы. Через дорогу стоит другой пикетирующий с плакатом «Саша, верни Семёна!» и символикой Другой России. Полицейские стоят в стороне. За углом в Архангельском переулке припаркованы два автозака.

В 50-ти метрах от остальных проходит еще один пикет с плакатом «Где Максим Солопов?». Корреспондент «Новой» сообщает, что в очереди стоят примерно семь человек. В руках у пикетирующих плакаты с надписями «Свободу Семену Пегову!», «Журналістыка — не злачынства!».

Главред Daily Storm Алена Сивкова на пикете у посольства Беларуси. Фото: Влад Докшин/«Новая газета»

Напомним, редакция «Медузы» уже более 14 часов не может связаться с журналистом Максимом Солоповым, который освещал белорусские выборы в Минске. Последний раз Солопов выходил на связь в 01:30 ночи, после этого он перестал отвечать на звонки. По данным Daily Storm, сотрудники белорусской милиции избили журналиста. Помимо этого, другого российского журналиста, руководителя проекта WarGonzo Семена Пегова задержали во время акции протеста в Минске, сейчас он находится находится в ГУВД Минска. Телефон его недоступен.