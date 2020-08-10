ЕС призвал освободить всех задержанных в Беларуси протестующих

Евросоюз обратился к властям Беларуси с требованием освободить всех демонстрантов, задержанных во время протестов после президентских выборов. Заявление опубликовано на сайте ЕС.

«Ночь после выборов была омрачена непропорциональным и неприемлемым насилием государства против мирных демонстрантов», — говорится в нем. ЕС осудил произошедшее и отметил, что теперь жители Беларуси ожидают честного подсчета голосов и важно, чтобы ЦИК опубликовал результаты, отражающие их выбор.

«Только соблюдение прав человека, демократии, свободных и справедливых выборов гарантирует стабильность и суверенитет в Беларуси. Мы продолжим внимательно следить за развитием событий, чтобы оценить, как в дальнейшем формировать реакцию ЕС и отношения с Беларусью с учетом развивающейся ситуации», — заключил Евросоюз.

Послы стран ЕС из-за ситуации в Беларуси проводят встречу. Глава МИД Польши Яцек Чапутович отметил, что они разочарованы происходящим.

Освободить всех протестовавших мирно призвал, в частности глава МИД Германии Хайко Маас, который 11 августа проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. С призывом к властям Беларуси воздержаться от насилия выступил президент Польши Анджей Дуда. В МИД Литвы и Латвии заявили, что выборы в Беларуси не были демократическими. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что фундаментальные права в Беларуси должны соблюдаться.

Протесты в Беларуси прошли после голосования на президентских выборах, на которых, по предварительным итогам ЦИК, лидирует Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. За его главную соперницу Светлану Тихановскую, как сообщает Центризбирком, проголосовали около 10% избирателей. Ее штаб не признал результаты выборов.

Во время протестов по всей стране были задержали, по данным МВД, более трех тысяч человек, из них примерно треть — в Минске. Правозащитники сообщали о десятках пострадавших в больницах, милиция заявила, что пострадали почти 100 человек, из них 39 — силовики.