В Волгограде взорвалась цистерна с газом. Восемь человек пострадали

На автозаправочной станции в Тракторозаводском районе Волгограда произошел взрыв, загорелась цистерна с газом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.

Пожару присвоен второй, повышенный ранг. На фотографиях и видео с места происшествия заметно, как происходит мощный взрыв, появляется столб огня и в воздух идет черный дым.

Как сообщают очевидцы, огонь и дым были видны за несколько километров от места происшествия, а взрыв был такой силы, «что во многих домах затряслись стекла».

По данным издания «V1.ru», в результате взрыва ранены четыре человека: у троих легкие травмы, один доставлен в больницу. Помимо этого, пострадали четверо пожарных. В пресс-службе МЧС добавили, что ведется наращивание спасательной группировки.