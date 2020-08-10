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№ 85 от 10 августа 2020

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В Волгограде взорвалась цистерна с газом. Восемь человек пострадали

Общество1 578

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На автозаправочной станции в Тракторозаводском районе Волгограда произошел взрыв, загорелась цистерна с газом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.

Пожару присвоен второй, повышенный ранг. На фотографиях и видео с места происшествия заметно, как происходит мощный взрыв, появляется столб огня и в воздух идет черный дым.

Как сообщают очевидцы, огонь и дым были видны за несколько километров от места происшествия, а взрыв был такой силы, «что во многих домах затряслись стекла».

По данным издания «V1.ru», в результате взрыва ранены четыре человека: у троих легкие травмы, один доставлен в больницу. Помимо этого, пострадали четверо пожарных. В пресс-службе МЧС добавили, что ведется наращивание спасательной группировки.

Теги:
волгоград, взрыв

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 миллиона рублей за недостаточную фильтрацию запрещенного контента

Экономика1 622

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Мировой судья Таганского суда Москвы оштрафовал Google на 1,5 миллиона рублей. Об этом Интерфаксу сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук . Компанию признали виновной по ч.2.1 ст.13.40 КоАП РФ за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией запрещенного в России контента.О каком контенте идет речь, не уточняется.

Напомним, Google нередко сталкивается с судебными разбирательствами в разных странах. Так, Роскомнадзор (РКН) в июле прошлого года оштрафовал компанию Google на 700 тысяч рублей за неполную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенного в России контента. Роскомнадзор также пытается заставить иностранные компании, в том числе Facebook и Twitter, хранить данные россиян на территории России, однако, по словам экс-руководителя РКН Александра Жарова, с этими компаниями «нет диалога». Twitter оштрафовали за это на 3 тысячи рублей, а Facebook — на 5 тысяч.

В августе 2019 года компанию Google оштрафовали на сумму около 200 миллионов долларов за нарушение конфиденциальности детей на YouTube. По мнению Федеральной торговой комиссии (FTC) США, YouTube собирал информацию о несовершеннолетних детях без разрешения их родителей и использовал ее для таргетирования рекламы. Компания согласилась заплатить штраф.

Теги:
штрафы, google, роскомнадзор
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