Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 миллиона рублей за недостаточную фильтрацию запрещенного контента

Мировой судья Таганского суда Москвы оштрафовал Google на 1,5 миллиона рублей. Об этом Интерфаксу сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук . Компанию признали виновной по ч.2.1 ст.13.40 КоАП РФ за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией запрещенного в России контента.О каком контенте идет речь, не уточняется.

Напомним, Google нередко сталкивается с судебными разбирательствами в разных странах. Так, Роскомнадзор (РКН) в июле прошлого года оштрафовал компанию Google на 700 тысяч рублей за неполную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенного в России контента. Роскомнадзор также пытается заставить иностранные компании, в том числе Facebook и Twitter, хранить данные россиян на территории России, однако, по словам экс-руководителя РКН Александра Жарова, с этими компаниями «нет диалога». Twitter оштрафовали за это на 3 тысячи рублей, а Facebook — на 5 тысяч.

В августе 2019 года компанию Google оштрафовали на сумму около 200 миллионов долларов за нарушение конфиденциальности детей на YouTube. По мнению Федеральной торговой комиссии (FTC) США, YouTube собирал информацию о несовершеннолетних детях без разрешения их родителей и использовал ее для таргетирования рекламы. Компания согласилась заплатить штраф.