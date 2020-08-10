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№ 85 от 10 августа 2020Читать номер
Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 миллиона рублей за недостаточную фильтрацию запрещенного контента
Мировой судья Таганского суда Москвы оштрафовал Google на 1,5 миллиона рублей. Об этом Интерфаксу сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук . Компанию признали виновной по ч.2.1 ст.13.40 КоАП РФ за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией запрещенного в России контента.О каком контенте идет речь, не уточняется.
Напомним, Google нередко сталкивается с судебными разбирательствами в разных странах. Так, Роскомнадзор (РКН) в июле прошлого года оштрафовал компанию Google на 700 тысяч рублей за неполную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенного в России контента. Роскомнадзор также пытается заставить иностранные компании, в том числе Facebook и Twitter, хранить данные россиян на территории России, однако, по словам экс-руководителя РКН Александра Жарова, с этими компаниями «нет диалога». Twitter оштрафовали за это на 3 тысячи рублей, а Facebook — на 5 тысяч.
В августе 2019 года компанию Google оштрафовали на сумму около 200 миллионов долларов за нарушение конфиденциальности детей на YouTube. По мнению Федеральной торговой комиссии (FTC) США, YouTube собирал информацию о несовершеннолетних детях без разрешения их родителей и использовал ее для таргетирования рекламы. Компания согласилась заплатить штраф.
Теги:штрафы, google, роскомнадзор
«Управляют нашими овцами». Лукашенко заявил о координации из Чехии, Польши и Украины массовых протестов в Беларуси
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал массовые протесты в стране после выборов.
«Ответ будет адекватный, страну разорвать мы не позволим», — сказал он (цитата по БелТА). По его словам, в интересах протестующих поступали звонки из Великобритании, Польши и Чехии.
«По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов — Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят», — сказал он.
Лукашенко добавил, что к беспорядкам причастны также люди из России и Украины и сказал, что 200-300 человек сегодня бросили на юг Беларуси. Там протестующие окружили райисполком.
Белорусский лидер также заявил, что прошедшие накануне выборы были «как праздник». «Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы», — сказал он главе миссии наблюдателей он СНГ Сергею Лебедеву (цитата по БелТА).
Предварительные итоги выборов ЦИК огласил сегодня утром. Согласно им, у Лукашенко свыше 80% голосов, у его главной соперницы Светланы Тихановской — около 10%. Штаб Тихановской предварительные итоги голосования не признал. По его данным, во всех регионах страны избиратели отдали за нее от 70% до 80% голосов.
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