«Управляют нашими овцами». Лукашенко заявил о координации из Чехии, Польши и Украины массовых протестов в Беларуси

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал массовые протесты в стране после выборов.

«Ответ будет адекватный, страну разорвать мы не позволим», — сказал он (цитата по БелТА). По его словам, в интересах протестующих поступали звонки из Великобритании, Польши и Чехии.

«По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов — Чехия.

Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят», —

сказал он.

Лукашенко добавил, что к беспорядкам причастны также люди из России и Украины и сказал, что 200-300 человек сегодня бросили на юг Беларуси. Там протестующие окружили райисполком.

Белорусский лидер также заявил, что прошедшие накануне выборы были «как праздник».

«Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью.

Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы», — сказал он главе миссии наблюдателей он СНГ Сергею Лебедеву (цитата по БелТА).

Лукашенко высказался и по поводу проблем с интернетом, которые в стране фиксируются второй день. По его словам, сеть отключают из-за границы и власти к этому отношения не имеют.

Предварительные итоги выборов ЦИК огласил сегодня утром. Согласно им, у Лукашенко свыше 80% голосов, у его главной соперницы Светланы Тихановской — около 10%. Штаб Тихановской предварительные итоги голосования не признал. По его данным, во всех регионах страны избиратели отдали за нее от 70% до 80% голосов.

Масштабные протесты в стране начались после завершения голосования. По данным МВД, были задержаны около трех тысяч человек, из них примерно треть — в Минске. Почти 100 человек пострадали, в том числе 39 силовиков. Правозащитники сообщали, что в больницах белорусской столицы находятся десятки человек, а мужчина, на которого вчера наехал автозак, погиб. В МВД же заявили, что погибших в ходе протестов нет.