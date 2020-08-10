МВД Беларуси: во время протестов пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских. Задержаны более 3 тысяч человек

В ходе протестов, прошедших накануне вечером и ночью в Беларуси после голосования на президентских выборах, пострадали 39 сотрудников силовых структур и более 50 гражданских лиц, свыше 3 тысяч человек задержаны. Об этом заявили в МВД Беларуси.

Протесты прошли в 33 населенных пунктах. В столице страны задержали около тысячи человек, еще более двух — в других регионах республики.

Помимо Минска, как отметили в МВД, сильные столкновения были в Пинске. «Группа агрессивно настроенных граждан с использованием заостренных кольев, прутов, камней и арматуры попытались организовать нападение на сотрудников милиции. Часть граждан, доставленных в лечебные учреждения страны, находились в состоянии алкогольного опьянения», — заявили в милиции.

МВД также утверждает, что боевое оружие по отношению к протестующим не применялось, а также что погибших нет. При этом журналисты сообщали об использовании силовиками светошумовых гранат и спецтехники, а правозащитники заявили, что мужчина, попавший под колеса автозака в Минске, погиб.

ЦИК Беларуси сегодня утром огласил предварительные итоги выборов, прошедших накануне. Согласно им, у Лукашенко свыше 80% голосов, у его главной соперницы Светланы Тихановской — около 10%. Штаб Тихановской предварительные итоги голосования не признал. По его данным, во всех регионах страны избиратели отдали за нее от 70% до 80% голосов.