В Хабаровске участника протестов задержали после ареста

Участника митингов в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Андрея Дуденка задержали сотрудники полиции, когда тот выходил на свободу после пятидневного ареста. Об этом говорится на его странице в инстаграме.

Его везут в отдел полиции. «Андрей как вышел, так и уехал. Сотрудники полиции сказали, что выбора особого нет. Он не может по своей собственной воле пойти в том направлении, по которому ему бы хотелось. Сказали, такие правила», — сообщается на странице активиста.

5 августа Дуденка задержали сотрудники полиции. Полицейские остановили такси, где находился активист, «для проверки, не находится ли машина в розыске или в списке угнанных». Затем они сказали, что 23 июля Дуденок «незаконно принимал участие в массовом мероприятии» (в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала — ред.), попросили Дуденка выйти из машины и пройти в патрульный автомобиль. Активист был арестован на пять суток по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП).

Напомним, в Хабаровске с 11 июля идут протесты в поддержку Фургала, который сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово». Ему вменяют организацию убийств нескольких предпринимателей в 2000-ых годах. Врио губернатора региона стал однопартиец Фургала Михаил Дегтярев — до этого он был депутатом Госдумы.

Последняя масштабная акция в Хабаровске прошла 8 августа. По официальным данным, на площади собрались около 2,8 тысячи человек, однако журналисты отмечают, что людей гораздо больше. По данным «ОВД-Инфо», в девяти российских городах был задержан 31 человек.

Наталья Глухова