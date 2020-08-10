Путин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах. Полный текст телеграммы приводит РИА Новости.

Путин выразил надежду, что деятельность Лукашенко будет способствовать сотрудничеству между двумя государствами во всех областях, «наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности». Российский лидер добавил, что это, «несомненно, отвечает коренным интересам братских народов» двух стран.

Ранее Лукашенко уже поздравили председатель КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Украинский лидер Владимир Зеленский же призвал соседнюю страну откзаться от насилия, устранять разногласия путем диалога. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит ЕС.

ЦИК сегодня утром огласил предварительные итоги выборов, по которым у Лукашенко свыше 80% голосов, у его главной соперницы Светланы Тихановской — около 10%. Штаб Тихановской предварительные итоги голосования не признал. По его данным, во всех регионах страны избиратели отдали за нее от 70% до 80% голосов.

Вечером и ночью в Минске и других городах прошли массовые протесты. Правозащитный центр «Весна» сообщил о как минимум 213 задержанных. По ее данным, в больницах столицы, находятся десятки пострадавших. Правозащитники также заявили о гибели мужчины, на которого наехал автозак, но в МВД это отрицают.