«Политика одна должна быть — люди»: Лукашенко впервые появился на публике после выборов. Штаб Тихановской итоги голосования не признал

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые появился на публике после голосования на выборах, передает БелТА.

Во время посещения «Беларусской национальной биотехнологической корпорации» он заявил, что «политика одна должна быть — люди». Других его завлений по поводу выборов БелТА не приводит.

ЦИК сегодня утром огласил предварительные итоги выборов, по которым у Лукашенко свыше 80% голосов, у его главной соперницы Светланы Тихановской — около 10%. Однако, например, независимый экзит-пол на зарубежных участках вчера показывал победу Тихановской с результатом более 70%. Штаб Тихановской официальные предварительные итоги выборов не признал. По его данным, во всех регионах страны избиратели отдали за нее от 70% до 80% голосов.

С победой Лукашенко поздравил председатель КНР Си Цзиньпин, после него это сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президент Украины Владимир Зеленский же заявил, что «сомнения в таких масштабах — это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту» и призвал соседнюю страну устранять разногласия путем диалога. Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал провести чрезвычайный саммит ЕС.

В Минске и ряде других городов Беларуси вчера вечером и ночью прошли массовые протесты. Правозащитники сообщили о десятках пострадавших в Минске и более 210 задержанных по всей стране. По их данным, мужчина, на которого в белорусской столице наехал автозак, скончался, но в МВД это отрицают.