В России выявили еще 5 118 случаев COVID-19. Число умерших от инфекции превысило 15 тысяч

В России выявили еще 5 118 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии 892 654 человек заразились COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве коронавирусом заболели еще 694 человека, на втором месте по числу новых заразившихся — Свердловская область (+179), на третьем — Санкт-Петербург (+157). Московская область опустилась на четвертое место: за последний день в регионе выявили 153 новых случая COVID-19.

За сутки непосредственно от коронавируса скончались 70 человек, из них 13 — в Москве, 10 — в Свердловской области, 7 — в Санкт-Петербурге. Общее число умерших от инфекции в России превысило 15 тысяч.

Несколько дней назад Росстат представил статистику смертности от COVID-19. По подсчетам специалистов, в июне в России скончались почти 12 тысяч человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Из них 5 448 умерли именно в результате заражения.