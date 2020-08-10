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Случаев в РФ — 887 536 (+ 5 189), смертей — 14 931. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

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№ 85 от 10 августа 2020

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В России выявили еще 5 118 случаев COVID-19. Число умерших от инфекции превысило 15 тысяч

Общество1 791

1 791
 

В России выявили еще 5 118 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии 892 654 человек заразились COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве коронавирусом заболели еще 694 человека, на втором месте по числу новых заразившихся — Свердловская область (+179), на третьем — Санкт-Петербург (+157). Московская область опустилась на четвертое место: за последний день в регионе выявили 153 новых случая COVID-19.

За сутки непосредственно от коронавируса скончались 70 человек, из них 13 — в Москве, 10 — в Свердловской области, 7 — в Санкт-Петербурге. Общее число умерших от инфекции в России превысило 15 тысяч.

Несколько дней назад Росстат представил статистику смертности от COVID-19. По подсчетам специалистов, в июне в России скончались почти 12 тысяч человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Из них 5 448 умерли именно в результате заражения.

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Теги:
sn, россия, пандемия, коронавирус

Минские милиционеры избили спецкора «Медузы», он пропал 

Общество1 369

1 369
 

Во время протестной акции в Минске милиционеры задержали и сильно избили специального корреспондента «Медузы» Максима Солопова, который накануне освещал протесты в столице Беларуси. Об этом сообщили журналисты издания Daily Storm, оказавшиеся с ним в одном автозаке. 

«Медуза» отмечает, что последний раз Солопов выходил на связь в пол-второго ночи и после этого перестал отвечать на звонки. Где он сейчас находится, неизвестно, его ищут коллеги. По отношению к журналистам Daily Storm милиционеры также применили насилие: их несколько раз ударили дубинками, хотя те не сопротивлялись при задержании. 

Это не первое нападение на журналистов за последние сутки. Накануне в Минске правоохранители избили фотографа Associated Press Мстислава Чернова. Его увезли на «скорой» в больницу. Ранее в столице Беларуси задержали корреспондентов «Дождя», их депортировали в Россию и запретили им въезжать в соседнюю республику в течение пяти лет.

Журналисты приехали в Беларусь освещать ход президентских выборов, которые состоялись в стране 9 августа. После объявления предварительных итогов на улицы Минска, Гродно, Бреста и других городов вышли протестующие. Милиция жестко разгоняла и задерживала демонстрантов, против них применили спецтехнику и светошумовые гранаты. В ходе столкновений, по данным правозащитников, один человек погиб — его задавил автозак. Силовики задержали как минимум 210 участников протеста.

Теги:
sn, насилие, выборы, беларусь
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