Минские милиционеры избили спецкора «Медузы», он пропал 

Во время протестной акции в Минске милиционеры задержали и сильно избили специального корреспондента «Медузы» Максима Солопова, который накануне освещал протесты в столице Беларуси. Об этом сообщили журналисты издания Daily Storm, оказавшиеся с ним в одном автозаке.

«Медуза» отмечает, что последний раз Солопов выходил на связь в пол-второго ночи и после этого перестал отвечать на звонки. Где он сейчас находится, неизвестно, его ищут коллеги. По отношению к журналистам Daily Storm милиционеры также применили насилие: их несколько раз ударили дубинками, хотя те не сопротивлялись при задержании.

Это не первое нападение на журналистов за последние сутки. Накануне в Минске правоохранители избили фотографа Associated Press Мстислава Чернова. Его увезли на «скорой» в больницу. Ранее в столице Беларуси задержали корреспондентов «Дождя», их депортировали в Россию и запретили въезжать в соседнюю республику в течение пяти лет.

Журналисты приехали в Беларусь освещать ход президентских выборов, которые состоялись в стране 9 августа. После объявления предварительных итогов на улицы Минска, Гродно, Бреста и других городов вышли протестующие. Милиция жестко разгоняла и задерживала демонстрантов, против них применили спецтехнику и светошумовые гранаты. В ходе столкновений, по данным правозащитников, один человек погиб — его задавил автозак. Силовики задержали как минимум 210 участников протеста.