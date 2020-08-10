ЦИК Беларуси огласил предварительные итоги выборов. Лукашенко набирает более 80%, Тихановская — около 10%

Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина огласила предварительные результаты выборов президента, передает «Еврорадио».

По данным ЦИК, кандидаты набирают следующее количество голосов:

Александр Лукашенко — 80,23%,

Светлана Тихановская — 9,9%,

Анна Канопацкая — 1,68%,

Сергей Черечень — 1,13%,

Андрей Дмитриев — 1,04%.

Против всех проголосовали 6,02% избирателей. Явка составила 84,23%.

По словам главы ЦИК, комиссия не обнародовала предварительные данные ранее, так как ее вместе с аналитиком около часа ночи эвакуировали из Дома правительства из-за протестов в Минске. «Итоги выборов буквально получались в ручном режиме», — сказала она (цитата по РИА Новости).

Очереди на участках, по словам Ермошиной, на исход голосования не повлияли. Также она заявила, что стране нужно переходить на электронное голосование, чтобы избежать давления на членов избиркомов.

В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы. Официальный экзит-пол вчера заявил о победе Лукашенко с результатом в 79,7%, у Тихановской, по его данным — 6,8%. Также ЦИК утверждал, что на закрытых участках за Лукашенко проголосовали более 80% избирателей.

При этом, например, неофициальный экзит-пол на 18 участках в других странах, показал, наоборот, победу Тихановской с результатом в более 70%. Ее штаб говорил о том, что за нее проголосовали больше избирателей на 20 участках в Минске и Минском регионе.

Вечером и ночью в Минске и других городах Беларуси прошли масштабные акции протеста. В белорусской столице против демонстрантов применили спецтехнику и светошумовые гранаты. Официальных данных по пострадавшим и задержанным нет, правозащитный центр «Весна» сообщал о задержании как минимум 140 человек по всей стране.

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