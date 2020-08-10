Российский футбольный союз признал, что судья Василий Казарцев совершил ошибку, назначив второй 11-метровый пенальти во время матча «Спартак» — «Сочи». Об этом сообщает «Спорт-экспресс»

«К сожалению, арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте. Я не вижу никакого нарушения в действиях Жиго», — заявил глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.

Казарцева, благодаря решению которого «Сочи» удалось на последних минутах забить решающий гол в ворота красно-белых, отстранили от судейства. В отношении его видеоассистента Алексея Еськова началось разбирательство.

Напомним, накануне в Москве прошел матч первого тура чемпионата РПЛ. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. «Сочи» удалось забить два гола только благодаря 11-метровым пенальти, которые под конец встречи назначил арбитр. Владелец московского клуба Леонид Федун назвал происходящее «клоунадой» и пригрозил снять команду с чемпионата России.

«Подобные картины мы уже видели не раз в концовке прошлого сезона. Подавляющее большинство судейских решений выносится против "Спартака". Спорные моменты в пользу красно-белых откровенно игнорируются, зато против спартаковцев выискиваются с особой тщательностью», — напомнили в клубе.