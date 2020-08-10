СК Беларуси возбудил несколько уголовных дел о массовых беспорядках в Минске

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела о массовых беспорядках в стране и насилии в отношении сотрудников милиции. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил глава правоохранительной структуры Иван Носкевич.

По его словам, во время вчерашней акции пострадали десятки силовиков, были испорчено или уничтожено их имущество. «Правоохранителями зафиксировано использование в качестве орудий преступлений мусорных контейнеров, скамеек, палок, булыжников, осколков тротуарной плитки, стеклянных бутылок, а также легковоспламеняющихся жидкостей», — отметили в СК.

Там также напомнили, что участникам и организаторам беспорядков могут грозить сроки до 15 лет лишения свободы. Около пяти часов утра в центре города появились следователи, которые начали осматривать место, где проходили столкновения с силовиками.

Жители Минска, Бреста, Гродно и других городов вышли на улицы после того, как ЦИК объявил о победе нынешнего президента Александра Лукашенко на участках, где уже подвели результаты голосования. Против демонстрантов применили спецтехнику и светошумовые гранаты, точное количество пострадавших от рук правоохранителей пока неизвестно. По данным правозащитников, силовики задержали не менее 140 протестующих.