Правозащитники: силовики задержали более 210 человек на протестной акции в Минске

В Минске во время стихийных протестных акций в день выборов президента Беларуси милиция задержала как минимум 213 человек. Об этом сообщили правозащитники из центра «Весна». Ранее они рассказали о как минимум 140 задержанных.

Они отметили, что задержанных может быть гораздо больше. Столкновения протестующих с силовиками продолжались в центре Беларуси примерно до трех часов ночи, после чего участники акции начали постепенно расходиться.

В МВД республики пока не называют точное число задержанных, но при этом признали использование силовиками спецтехники и шумовых гранат. В протестующих действительно летели резиновые пули, гранаты; на некоторых демонстрантов наехал автозак. Точное число пострадавших он рук сотрудников правоохранительных органов пока неизвестно.

обновлено 10:18 «Весна» обновила данные по задержанным и заявила о десятках пострадавших во время протестов в Минске. Один протестующий, по данным правозащитников, погиб во время наезда автозака.

Жители Минска, Бреста, Гродно и других городов вышли на улицы после того, как ЦИК объявил о победе нынешнего президента Александра Лукашенко на участках, где уже подвели результаты голосования. Избирком пообещал рассказать об итогах выборов президента уже сегодня в 9 часов утра.