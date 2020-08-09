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№ 84 от 7 августа 2020

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ЧОП и спортсмены напали на лагерь экозащитников в Башкортостане

Общество4

Иван Жилинспецкор

4
 

Три десятка сотрудников ЧОП «Вершина» и около сотни спортсменов напали на лагерь экозащитников у подножия шихана Куштау в Башкортостане.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Около лагеря они появились в 20:30 (мск), но порядка десяти минут стояли в 40 метрах, не предпринимая ничего. Затем резко выдвинулись в сторону лагеря. Сотрудники ЧОП, выстроившись в цепь, оттеснили экозащитников с дороги, заявив, что сейчас по ней пройдет промышленная техника. Спортсмены все это время стояли за их спиной.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

В настоящий момент спортсмены провоцируют активистов, оскорбляя их и требуя отдать шихан. Еще одна группа спортсменов стоит поодаль. В настоящий момент ЧОП расцепил строй, пустив спортсменов вперед, прямого столкновения пока не было. Продолжаются словесные перепалки.

Активистов в лагере 19 человек. Они уже вызвали полицию.

Шихан Куштау может быть срезан сотрудниками Башкирской содовой компании, которая планирует добывать на месте шихана известняк для производства соды. На этой неделе БСК запустила на гору лесорубочную технику. Сегодня на акцию в защиту Куштау вышли около трех тысяч человек.

Теги:
башкирия, куштау, em

Экзит-пол: Лукашенко на выборах президента набирает почти 80% голосов, Тихановская — около 7%

Общество2 041

2 041
 

Действующий президент Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов, Светлана Тихановская — 6,8%. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола Белорусского республиканского союза молодежи.

Голоса среди других кандидатов распределились таким образом:

  • Анна Канопацкая – 2,3%
  • Андрей Дмитриев — 1,1%
  • Сергей Черечень — 0,9%
  • Против всех — 9,2%.

При этом экзит-пол на зарубежных участках показал, что за Тихановскую проголосовали более 71% избирателей, за Лукашенко — свыше 10%. Опрос проводили на 18 участках в других странах. 

По данным голосования на закрытых участках, ЦИК Беларуси заявил, что у Лукашенко 82%, у Тихановской — около 5%. Официально голосование завершилось в 20:00, однако на некоторых участках в Минске оно продолжилось, так как не все успели проголосовать. В посольстве в Москве голосование завершилось в 20:00, однако сотни людей проголосовать не успели. Сейчас силовики оттесняют стоящих у посольства людей. 

Сегодня в Беларуси прошел основной день голосования на президентских выборах, до этого, с 4 августа по 8-е, шло досрочное голосование. На 18:00 явка составила 79%. По данным правозащитного центра «Вясна», только за сегодняшний день в стране задержали 30 независимых наблюдателей. 

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Теги:
em, выборы, лукашенко, тихановская
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