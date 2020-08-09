Экзит-пол: Лукашенко на выборах президента набирает почти 80% голосов, Тихановская — около 7%

Действующий президент Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов, Светлана Тихановская — 6,8%. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола Белорусского республиканского союза молодежи.

Голоса среди других кандидатов распределились таким образом:

Анна Канопацкая – 2,3%

Андрей Дмитриев — 1,1%

Сергей Черечень — 0,9%

Против всех — 9,2%.

При этом экзит-пол на зарубежных участках показал, что за Тихановскую проголосовали более 71% избирателей, за Лукашенко — свыше 10%. Опрос проводили на 18 участках в других странах.

По данным голосования на закрытых участках, ЦИК Беларуси заявил, что у Лукашенко 82%, у Тихановской — около 5%. Официально голосование завершилось в 20:00, однако на некоторых участках в Минске оно продолжилось, так как не все успели проголосовать. В посольстве в Москве голосование завершилось в 20:00, однако сотни людей проголосовать не успели. Сейчас силовики оттесняют стоящих у посольства людей.

Сегодня в Беларуси прошел основной день голосования на президентских выборах, до этого, с 4 августа по 8-е, шло досрочное голосование. На 18:00 явка составила 79%. По данным правозащитного центра «Вясна», только за сегодняшний день в стране задержали 30 независимых наблюдателей.