открытое письмо
«Спасать детей дешевле, чем пожизненно содержать инвалидов». Родители детей со СМА отвечают чиновнику
Материалы
Рубрики
Темы
- Главные тексты недели9 материалов
- Выборы в Беларуси. Главное9 материалов
- Виталий Шкляров — о Беларуси3 материала
Свежий выпуск
№ 84 от 7 августа 2020Читать номер
В Минске задержали доверенное лицо Тихановской Николая Козлова
«Новая газета»редакция
В Минске задержали Николая Козлова — доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Об этом сообщили «Новой газете» в штабе Объединенной гражданской партии.
Он поехал голосовать на свой участок по адресу: улица Азизова, дом 3. Там Козлова ждал микроавтобус, политика завели в него и увезли.
Вчера и сегодня утром силовики задержали восемь человек из штаба Тихановской, в том числе главу штаба Марию Мороз и других ее доверенных лиц.
Сегодня в Беларуси основной день голосования на президентских выборах. По данным правозащитного центра «Вясна», в стране были задержаны около 30 наблюдателей.
На 18:00 явка составила 79%, сообщил ЦИК. На некоторых участках образовались очереди. Глава ЦИК Лидия Ермошина говорила, что бюллетеней местами не хватает. Она также заявила, что длинные очереди у избирательных участков — результат саботажа и организованной провокации и что ЦИК не будет продлевать сроки голосования, несмотря на них.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных