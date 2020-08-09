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№ 84 от 7 августа 2020

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В Минске задержали доверенное лицо Тихановской Николая Козлова

Общество362

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В Минске задержали Николая Козлова — доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Об этом сообщили «Новой газете» в штабе Объединенной гражданской партии.

Он поехал голосовать на свой участок по адресу: улица Азизова, дом 3. Там Козлова ждал микроавтобус, политика завели в него и увезли.

Вчера и сегодня утром силовики задержали восемь человек из штаба Тихановской, в том числе главу штаба Марию Мороз и других ее доверенных лиц.

Сегодня в Беларуси основной день голосования на президентских выборах. По данным правозащитного центра «Вясна», в стране были задержаны около 30 наблюдателей.

На 18:00 явка составила 79%, сообщил ЦИК. На некоторых участках образовались очереди. Глава ЦИК Лидия Ермошина говорила, что бюллетеней местами не хватает. Она также заявила, что длинные очереди у избирательных участков — результат саботажа и организованной провокации и что ЦИК не будет продлевать сроки голосования, несмотря на них.

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Теги:
беларусь, выборы президента, задержание, минск, em
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