Во Владимире силовики сорвали лекцию в штабе «Объединенных демократов»

Во Владимире сотрудники правоохранительных органов пришли в штаб «Объединенных демократов» на лекцию «Трансперенси». Об этом сообщили представители проекта в своем фейсбуке.

Лекцию про контроль общественных закупок читала руководитель екатеринбургского центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Екатерина Петрова. По данным штаба, силовикам поступило сообщение о том, что в помещении совершается преступление, подпадающее под статью 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Правоохранители также заявили, что в помещении есть люди, «которых подозревают в массовых беспорядках», а затем начали проверять соблюдение «масочного режима».

«Полицейским поступило сообщение о возможном уголовном правонарушении. Якобы в помещении, где мы проводили лекцию, проходит "экстремистское мероприятие". Мы сначала старались их ограничить и не пускали, но в итоге лекцию пришлось завершить», — сообщила Петрова «Новой газете».

Как добавила руководитель екатеринбургского центра «Трансперенси», полицейские опросили всех участников мероприятия. Кроме того, сотрудники составили протокол о нарушении масочного режима на активиста, который арендовал помещение.

Напомним, что это не первый срыв лекции «Объединенных демократов». Вчера полицейские приходили в ивановский штаб движения, где проходила лекция на ту же тему. Поводом стало якобы поступившее в дежурную часть сообщение о нарушении указа губернатора, по которому в регионе действует режим повышенной готовности. Три недели назад аналогичную лекцию сорвали в Казани.

«Объединенные демократы» — проект, помогающий независимым кандидатам в том числе на муниципальных выборах, которые пройдут в сентябре. В Набережных Челнах 15 июля на встречу штаба проекта пришли полицейские и задержали шесть человек «для проверки на наркотики». В начале июля силовики приходили в казанский штаб, где тоже задержали шесть человек и увезли на медосвидетельствование.