Против активистов «Бессрочного протеста» завели уголовное дело о вандализме

В отношении активистов «Бессрочного протеста» Ольги Мисик, Игоря Башаримова и Ивана Воробьевского возбудили уголовное дело о вандализме, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 214 УК). Об этом «Новой газете» сообщил адвокат проекта «ОВД-Инфо» Дмитрий Захватов.

Дело завели из-за акции у здания Генпрокуратуры. Активистов обвиняют в том, что в ночь на 8 августа они облили здание ведомства розовой краской и вывесили баннер.

По данным «ОВД-Инфо», задержанных отправят в ИВС-1 до избрания меры пресечения. Заседание должо пройти завтра в Тверском районном суде. Как рассказал «Новой» Захватов, дознаватели собираются ходатайствовать о заключении активистов под стражу.

Ночью сотрудники правоохранительных органов провели у активистов обыски. У Ивана Воробьевского изъяли всю технику и увезли в отдел полиции по Тверскому району. В тот же отдел были доставлены Ольга Мисик и Игорь Башаримов. Оба активиста находились на даче у Мисик в селе Ашитково Московской области.

По словам адвоката, в отделе задержанных допросили в статусе свидетелей, после чего вручили им уведомление о подозрении в совершении преступления.

Адвокат «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов, который также выехал к задержанным, рассказал «Новой», что допрос активистов проходил с нарушениями. К примеру, после того, как Ивана Воробьевского перевели в статус подозреваемого, его хотели еще раз допросить в качестве свидетеля. Кроме того, в ОВД «Тверской» ему угрожали понятые.

«Один из них на мои возражения о нарушении процессуальных норм, угрожал вставить мне бутылку в присутствии дознавателя, а минут через десять спрашивал у него «Можно я ему голову разобью»?, — сообщил «Новой» Тельнов.

Ольга Мисик известна тем, что читала вслух силовикам Конституцию во время летних московских протестов 2019 года. Ее и других участников «Бессрочного протеста» неоднократно задерживали на различных акциях протеста в Москве и других городах.