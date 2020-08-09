В Минске задержали журналистов телеканала «Дождь»

В Минске люди в штатском задержали корреспондентов «Дождя» Василия Полонского и Владимира Роменского, а также оператора Николая Антипова, сообщает телеканал. Их увезли в неизвестном направлении.

Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико и член объединенного штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала, что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Как сообщил «Новой газете» главред «Дождя» Тихон Дзядко, у канала нет связи с журналистами. Кто и на каком основании их задержал, а также где они сейчас находятся, неизвестно.

Посольство России в Беларуси в курсе задержания журналистов. В дипмиссии «Дождю» сообщили, что пока от белорусского МИДа не поступал официальный факс о факте задержания. В то же время российский консул информирован о происходящем.

обновлено 17:11 В МИД России заявили, что журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации. Главред «Дождя» Тихон Дзядко уточнил, что телеканал в установленном порядке еще 15 июня направил все необходимые документы на аккредитацию. «Корреспонденты работали в Минске в ожидании, пока аккредитация будет подтверждена», — сказал он. 18:03 Адвокат Антон Гашинский сообщил «Дождю» об обыске в квартире в Минске, которую снимали журналисты. Его проводят люди в штатском, они не представились и не пустили защитника. Позже он добавил, что обыск шел недолго. По словам арендодателя, люди в штатском просто осмотрели все и ушли, ничего не изъяв. 18:54 Журналисты «Дождя» должны будут покинуть Беларусь, сообщили ТАСС в МИД страны. Они до сих пор в милиции, там проводятся процессуальные действия с их участием.

Сегодня в Беларуси проходит основной день голосования на выборах президента. На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, чей штаб объединился с другими альтернативными незарегистрированными кандидатами, а также Анна Канопацкая, Сергей Черечень и Андрей Дмитриев. По данным ЦИК Беларуси, явка за время досрочного голосования составила 41,70%, к 13:00 9 августа она превысила 55%. ЦИК признал выборы состоявшимися.

Вчера и сегодня утром силовики задержали восемь человек из штаба Тихановской, в том числе главу штаба Марию Мороз и других доверенных лиц Тихановской. Председатель исполкома Объединенной гражданской партии (ОГП) Оксана Крищанович поясняла «Новой», что задержания могут быть связаны с желанием властей не дать оппозиции никаких шансов на проверку подсчета голосов на участках: по белорусским законам доверенные лица имеют право присутствовать при подсчете голосов на любых избирательных участках.

Вероника Цепкало, жена незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало и член объединенного штаба Тихановской, уехала в Россию и сейчас находится в Москве. Сообщалось, что она покинула страну, опасаясь уголовного преследования.