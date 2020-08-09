Во Владивостоке участника акции солидарности с Хабаровском арестовали на девять суток

Первореченский районный суд Владивостока арестовал на девять суток Георгия Какабадзе — участника акций солидарности с жителями Хабаровского края. Об этом сообщили «ОВД-Инфо» в региональном штабе Навального.

Активиста признали виновным в неисполнении законного требования полицейского (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Суд посчитал, что он отказался добровольно проследовать в полицию для составления протокола.

Какабадзе же в суде сказал, что полицейские не уточнили причину задержания и не представились. Он указал, что у него на иждивении находятся две несовершеннолетние дочери. Суд учел это как смягчающее обстоятельство, но все равно назначил ему арест.

Какабадзе задержали накануне при выходе из дома за несколько часов до начала акции солидарности с хабаровчанами. Он собирался идти вместе с детьми в зоопарк.

Сегодня также жителя Ростова-на-Дону оштрафовали на 75 тысяч рублей за съемку ролика в поддержку протестующих хабаровчан, пишет «МБХ медиа». Его признали виновным по статье о повторном нарушении правил проведений акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

«Мы записывали ролик в поддержку Хабаровск, кричали "Хабаровск мы с тобой". По сути, суд назначил штраф ниже минимальной планки», — рассказал он.

В Хабаровске с 11 июля идут протесты в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяют организацию убийств бизнесменов в 2004-2005 годах. Врио губернатора региона стал Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы от ЛДПР, протестующие выступили против его назначения.

Акции солидарности с Хабаровском прошли в том числе накануне. По данным «ОВД-Инфо», в девяти российских городах был задержан 31 человек.