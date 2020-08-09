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№ 84 от 7 августа 2020

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В Башкортостане тысячи человек вышли на акцию в защиту шихана Куштау

Общество2

Иван Жилинспецкор

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Около трех тысяч человек приехали в воскресенье, 9 августа, к подножию шихана Куштау, расположенного в окрестностях Стерлитамака, чтобы выразить протест против уничтожения горы ради добычи известняка.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

На защиту шихана приехали люди со всей республики: многие провели в пути 5-6 часов. Собравшиеся растянули вокруг шихана флаги Башкорстана, скандировали «Куштау, живи», «Руки прочь от Куштау» и «Куштау наш».

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Участник акции Ильсур Ильназаров рассказал «Новой газете», что из Баймакского района защищать шихан приехало 14 автомобилей с активистами.

«Сегодня сердце республики бьется не в Уфе, а здесь, у подножия Куштау. Если мы сдадим шихан людям, которые хотят его уничтожить ради денег, то мы дадим зеленый свет на уничтожение и других природных богатств Башкортостана», — говорит он. Многие собравшиеся отмечают, что шихан исторически и культурно важен для башкирского народа — он воспет в народных легендах.

Шихан Куштау может быть срезан сотрудниками Башкирской содовой компании, которая планирует добывать на месте шихана известняк для производства соды. На этой неделе БСК запустила на гору лесорубочную технику.

Теги:
куштау, башкирия, em
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