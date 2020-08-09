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№ 84 от 7 августа 2020Читать номер
В Башкортостане тысячи человек вышли на акцию в защиту шихана Куштау
Иван Жилинспецкор
Около трех тысяч человек приехали в воскресенье, 9 августа, к подножию шихана Куштау, расположенного в окрестностях Стерлитамака, чтобы выразить протест против уничтожения горы ради добычи известняка.
На защиту шихана приехали люди со всей республики: многие провели в пути 5-6 часов. Собравшиеся растянули вокруг шихана флаги Башкорстана, скандировали «Куштау, живи», «Руки прочь от Куштау» и «Куштау наш».
Участник акции Ильсур Ильназаров рассказал «Новой газете», что из Баймакского района защищать шихан приехало 14 автомобилей с активистами.
«Сегодня сердце республики бьется не в Уфе, а здесь, у подножия Куштау. Если мы сдадим шихан людям, которые хотят его уничтожить ради денег, то мы дадим зеленый свет на уничтожение и других природных богатств Башкортостана», — говорит он. Многие собравшиеся отмечают, что шихан исторически и культурно важен для башкирского народа — он воспет в народных легендах.
Шихан Куштау может быть срезан сотрудниками Башкирской содовой компании, которая планирует добывать на месте шихана известняк для производства соды. На этой неделе БСК запустила на гору лесорубочную технику.