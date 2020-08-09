Жители Беларуси в день президентских выборов начали жаловаться на проблемы с интернетом

В Беларуси в день президентских выборов начались проблемы с мобильным и домашним интернетом. Об этом сообщает «Еврорадио».

О снижении скорости интернета и проблемах с доступом к Telegram, YouTube, VPN-сервисам и независимым СМИ рассказывают жители страны в соцсетях. «Медиазона» пишет, что интернет полностью пропадает на несколько минут, а затем ненадолго возвращается.

В некоторых магазинах появились объявления о возможных технических сбоях в работе терминалов и невозможности оплатить покупки картой.

В «Белтелекоме» объяснили перебои с доступом к некоторым ресурсам зарубежным трафиком. «Пока не можем определить, генерируют его люди или машины — сейчас работаем над этим», — сказал заместитель гендиректора «Белтелекома» по техническим вопросам Вадим Шайбаков.

В Министерстве связи и информатизации заявили, что так как сегодня выходной, официальных данных о сбое в работе интернета нет, и предложили дождаться рабочего дня, чтобы получить ответ.

Сегодня в Беларуси проходит основной день голосования на выборах президента. На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, чей штаб объединился с другими альтернативными незарегистрированными кандидатами, а также Анна Канопацкая, Сергей Черечень и Андрей Дмитриев. По данным ЦИК Беларуси, явка за время досрочного голосования составила 41,70%, к 10:00 9 августа она достигла 45,33%.

Глава ЦИК Лидия Ермошина попросила избирателей приходить на участки утром и днем, так как «в вечерние часы по крайней мере оппоненты власти обещают скопление людей», из-за чего «в избирательных комиссиях будет установлен пропускной режим, будет запускаться только то количество избирателей, сколько членов комиссии выдают избирательные бюллетени».

Вчера и сегодня утром силовики задержали восемь человек из штаба Тихановской, в том числе главу штаба и доверенное лицо Тихановской Марию Мороз.