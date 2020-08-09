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№ 84 от 7 августа 2020

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В России выявили еще 5 189 случаев коронавируса

Общество204

204
 

За последние сутки в России еще  5 189 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее число заболевших достигло 887 536, сейчас, согласно официальной статистике, с болезнью продолжают бороться почти 180 тысяч человек.

От инфекции за сутки скончались 77 человек, из них в Москве — 12, в Новосибирской области — 7, в Свердловской области — 5 и 3 в Петербурге. Накануне в стране зафиксировали 129 летальных случаев от COVID-19. 

В Москве за последние сутки выявили 689 новых заболевших, в Свердловской области — 184, в Петербурге — 160.

Ранее Росстат представил статистику смертности от COVID-19 в июне. По подсчетам специалистов, в июне в России скончались почти 12 тысяч человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Из них 5 448 умерли именно в результате заражения.

Дополняется

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Теги:
коронавирус, nt
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