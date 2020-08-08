«Перепутали»: в милиции Беларуси объяснили задержание члена объединенного штаба Тихановской Марии Колесниковой

В Минске задержали члена объединенного штаба Светланы Тихановской и координатора штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико Марию Колесникову. Об этом сообщает «Еврорадио».

Как уточнили «Новой» в штабе Бабарико, Колесникову задержали в тот момент, когда она с коллегами пыталась выехать с парковки, расположенной недалеко от штаба. «Приехали некие люди на микроавтобусе и забрали ее одну», — сказал сотрудник пресс-службы штаба Бабарико.

обновлено Колесникову отпустили через 20 минут после задержания. В штабе Бабарико сообщили, что сотрудники милиции объяснили задержание ошибкой, сказав, что перепутали ее. «Вели себя вежливо, отвезли ее в ресторан, в который она собиралась поехать», — сказали в штабе.

Предположительно, Колесникову везут в Центральное РУВД, с чем связано ее задержание — неизвестно.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Светлана Тихановская в целях безопасности покинула свою квартиру и будет ночевать в другом месте. За несколько часов до этого в Минске задержали руководителя штаба Тихановской Марию Мороз. С чем связано ее задержание — неизвестно, на Мороз составили административный протокол и оставили под стражей до суда, который состоится не ранее понедельника.

Команды кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, а также незарегистрированных кандидатов Цепкало и экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико решили объединиться, чтобы составить конкуренцию Александру Лукашенко на выборах 9 августа. Лицом избирательной кампании стали Тихановская, супруга арестованного блогера Сергея Тихановского, координатор штаба находящегося в СИЗО Бабарико Мария Колесникова и жена Цепкало Вероника.