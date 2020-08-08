В Минске задержали участников акции в поддержку звукорежиссеров, включивших «Перемен» Цоя на провластном митинге

В Минске сотрудники ОМОН задержали нескольких человек на акции солидарности с двумя звукорежиссерами, которых арестовали после того, как они включили песню «Перемен!» группы «Кино» на провластном митинге. Об этом сообщает «Еврорадио».

Акция началась в 19:00, автомобилисты приехали на проспект Независимости, сигналили и включали песню Виктора Цоя. Cтоящие на тротуаре люди приветствовали их поднятыми руками с белыми браслетами.

Сразу же после начала акции ОМОН и люди в гражданской одежде задержал несколько человек, в том числе случайных прохожих, водителей и одного велосипедиста. Кроме того, сотрудники ГАИ перекрыли дорогу в нескольких местах. Несмотря на это, водители продолжали сигналить в течение нескольких часов.

Накануне звукорежиссеров Владислава Соколова и Кирилла Галанова, которые на провластном мероприятии внезапно включили песню Цоя «Перемен», арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам милиции. После этого сторонники оппозиционных кандидатов на пост президента Беларуси предложили провести акцию в поддержку арестованных. Кроме того, для Соколова и Галанова, которых, как предполагается, уволят с работы, активисты собрали уже почти 30 тысяч долларов.

Как рассказал «Новой» глава Объединенной гражданской партии и доверенное лицо кандидата Светланы Тихановской Николай Козлов, по данным его источником, в Минске находятся бойцы 103-й Витебской гвардейской воздушно-десантной бригады. По его словам, власти планируют вовлечь их «во внутриполитические разборки».

Ранее в Минобороны Беларуси заявляли, что десатники приедут в Минск на день ВДВ 2 августа, а затем «планируется возвращение личного состава и техники в пункты постоянной дислокации».