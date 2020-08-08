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№ 84 от 7 августа 2020

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В Бейруте десятки участников антиправительственного митинга пострадали в столкновениях с полицией. Видео

Общество1 072

1 072
 

В Бейруте около семи тысяч человек вышли на митинг с требованием отправить правительство в отставку и наказать виновных за взрыв аммиачной селитры в порту, после которого был сильно разрушен город и пострадали несколько тысяч человек. Об этом сообщает Reuters.

Протестующие, собравшиеся на Площади Мучеников в центре города, начали бросать камни в сотрудников полиции. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и открыли стрельбу резиновыми пулями. Полицейские пытаются остановить людей, которые перелезают через ограды, чтобы попасть в здание ливанского парламента.

Часть протестующих прорвалась в здание МИДа, сообщает телеканал LBCI. Они повесили в здании транспаранты и решили сделать из МИДа «штаб революции».

На площадь приехали машины скорой помощи: некоторые люди пострадали в столкновениях, кому-то стало плохо после применения газа правоохранителями. LBCI сообщает, что погиб один сотрудник сил безопасности.

обновлено

21:16 По последним данным Красного Креста, пострадали 238 человек, из них 63 госпитализированы.

Почти три тысячи тонн аммиачной селитры взорвались в порту Бейрута 4 августа. Из-за взрыва погибли свыше 140 человек, более 5 тысяч пострадали, десятки остаются пропавшими без вести. По данным властей, ущерб от взрыва может составить 10-15 миллиардов долларов.

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Теги:
взрыв в бейруте, бейрут, nt
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