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№ 84 от 7 августа 2020

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В Петербурге и Омске на акциях солидарности с Хабаровском начались задержания

Общество1 946

1 946
 

В Петербурге и Омске задержали нескольких участников акции солидарности с жителями Хабаровска, которые уже месяц каждый день выходят на акции в поддержку Сергея Фургала — экс-губернатора края, арестованного по делу об организации убийств бизнесменов.

В Петербурге люди собрались около Гостиного двора. У девушки, вставшей в одиночный пикет, сотрудники полиции сначала попытались забрать плакат с надписью «Проснись, Россия», а затем, схватив за руки и ноги, отнесли ее в автозак. Вскоре задержали активистов Максима Гетмана и Павла Ильина, передает «ОВД-Инфо». Их повезли в 28-ой отдел полиции.

В Омске задержали участников шествия в поддержку Фургала и случайных людей, проходивших мимо, сообщает местный штаб Навального. «Новой» известно о 13 задержанных, всех их доставили в отдел полиции № 10.

По оценке корреспондента «Новой», на акции собралось несколько сотен человек. Колонну протестующих, растянувшуюся на сотню метров, сопровождал автомобиль ДПС. Сотрудники полиции требовали «прекратить незаконную акцию» и предупреждали, что в случае отказа могут применить физическую силу.

Сегодня в Хабаровске был 29-й день протестных акций. По оценкам властей, на площади собрались около 2,8 тысячи человек. Журналисты же отметили, что людей было гораздо больше. Акции солидарности с Хабаровском сегодня также прошли в Комсомольске-на-Амуре, в Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Нижнем Новгороде и других городах.

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Теги:
петербург, хабаровск, фургал, nt
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