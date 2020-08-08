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«Спасать детей дешевле, чем пожизненно содержать инвалидов». Родители детей со СМА отвечают чиновнику

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№ 84 от 7 августа 2020

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СК: причиной смерти ребенка в бунтующем монастыре на Урале стала болезнь

Общество1 371

Иван Жилинспецкор

1 371
 

Следственный комитет Свердловской области назвал причину смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, занятом опальным экс-схиигуменом Сергием и его сторонниками.

«По результатам вскрытия тела умершей 15-летней девочки, подтверждена причина смерти — тяжелое заболевание, тело вчера родственникам уже передали для захоронения», — заявил «Новой газете» официальный представитель ведомства Александр Шульга.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что на теле девочки обнаружили телесное повреждение. Однако следователи установили, что оно не имеет криминального характера и является незначительным.

Ранее о некриминальном характере смерти ребенка заявляли родители девочки и представители монастыря.

15-летняя девочка скончалась в Среднеуральском монастыре в минувший четверг, 6 августа. Относительно причин смерти возникли сомнения, так как ранее несколько воспитанников обители рассказали, что к ним применяли насилие.

Лишенный сана схиигумен Сергий (Романов) занял Среднеуральский монастырь, изгнав из него настоятельницу, в июне этого года. Священнослужитель попал в немилость церковных властей из-за своей проповеди, в которой он проклял всех, кто призывает закрывать храмы «из-за несуществующей пандемии коронавируса».

Теги:
урал, схиигумен сергий

В Екатеринбурге и других городах прошли акции солидарности с жителями Хабаровска

Общество1 651

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Около ста жителей Екатеринбурга вышли на акцию #кормимголубей в поддержку протестующих Хабаровска. Мероприятие прошло без задержаний, рассказал в своем фейсбуке правозащитник Сергей Зыков.

Впрочем, не все желающие смогли принять в нем участие: некоторые из ее организаторов — юрист Иван Волков и коммунист Денис Шумихин — ограничились одиночными пикетами на площади Обороны. Накануне им сообщили, что если они присоединятся к акции #кормимголубей, то будут задержания.

Акции солидарности с протестующими Хабаровска прошли сегодня и в других городах России. Так, в Челябинске в поддержку Хабаровска вышли около 60 человек. По словам местного координатора «Открытой России» Дениса Ибрагимова, это была одна из самых мирных акций, задержаний не было. Немногочисленное шествие в поддержку хабаровчан также прошло и в Тюмени.

В Магнитогорске в поддержку Хабаровска вышли 11 человек. Как рассказал «Новой» руководитель местного отделения партии «Парнас» Вадим Бородин, протестное движение, начавшееся на востоке страны, касается и других регионов. «Эти изменения охватывают всю страну. Убежден, что этот процесс дойдет, во всей его полноте, и до Магнитогорска, и до Челябинской области», — заявил он.

Координатор проекта «Группа по поддержке гражданского общества» Антон Михальчук сообщил «Новой», что всего акции солидарности с жителями Хабаровска сегодня прошли как минимум в 30 городах России. Среди них — Благовещенск, Владивосток, Вологда, Иркутск, Киров, Якутск и другие.

Елена Шукаева, «Новая газета»

Теги:
sn, урал, протесты, хабаровский край
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