СК: причиной смерти ребенка в бунтующем монастыре на Урале стала болезнь

Следственный комитет Свердловской области назвал причину смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, занятом опальным экс-схиигуменом Сергием и его сторонниками.

«По результатам вскрытия тела умершей 15-летней девочки, подтверждена причина смерти — тяжелое заболевание, тело вчера родственникам уже передали для захоронения», — заявил «Новой газете» официальный представитель ведомства Александр Шульга.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что на теле девочки обнаружили телесное повреждение. Однако следователи установили, что оно не имеет криминального характера и является незначительным.

Ранее о некриминальном характере смерти ребенка заявляли родители девочки и представители монастыря.

15-летняя девочка скончалась в Среднеуральском монастыре в минувший четверг, 6 августа. Относительно причин смерти возникли сомнения, так как ранее несколько воспитанников обители рассказали, что к ним применяли насилие.

Лишенный сана схиигумен Сергий (Романов) занял Среднеуральский монастырь, изгнав из него настоятельницу, в июне этого года. Священнослужитель попал в немилость церковных властей из-за своей проповеди, в которой он проклял всех, кто призывает закрывать храмы «из-за несуществующей пандемии коронавируса».