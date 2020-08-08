Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Случаев в РФ — 882 347 (+ 5 212), смертей — 14 854. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 84 от 7 августа 2020

Читать номер

В Екатеринбурге и других городах прошли акции солидарности с жителями Хабаровска

Общество1 380

1 380
 

Около ста жителей Екатеринбурга вышли на акцию #кормимголубей в поддержку протестующих Хабаровска. Мероприятие прошло без задержаний, рассказал в своем фейсбуке правозащитник Сергей Зыков.

Впрочем, не все желающие смогли принять в нем участие: некоторые из ее организаторов — юрист Иван Волков и коммунист Денис Шумихин — ограничились одиночными пикетами на площади Обороны. Накануне им сообщили, что если они присоединятся к акции #кормимголубей, то будут задержания.

Акции солидарности с протестующими Хабаровска прошли сегодня и в других городах России. Так, в Челябинске в поддержку Хабаровска вышли около 60 человек. По словам местного координатора «Открытой России» Дениса Ибрагимова, это была одна из самых мирных акций, задержаний не было. Немногочисленное шествие в поддержку хабаровчан также прошло и в Тюмени.

В Магнитогорске в поддержку Хабаровска вышли 11 человек. Как рассказал «Новой» руководитель местного отделения партии «Парнас» Вадим Бородин, протестное движение, начавшееся на востоке страны, касается и других регионов. «Эти изменения охватывают всю страну. Убежден, что этот процесс дойдет, во всей его полноте, и до Магнитогорска, и до Челябинской области», — заявил он.

Координатор проекта «Группа по поддержке гражданского общества» Антон Михальчук сообщил «Новой», что всего акции солидарности с жителями Хабаровска сегодня прошли как минимум в 30 городах России. Среди них — Благовещенск, Владивосток, Вологда, Иркутск, Киров, Якутск и другие.

Елена Шукаева, «Новая газета»

Теги:
sn, урал, протесты, хабаровский край
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera