В Екатеринбурге и других городах прошли акции солидарности с жителями Хабаровска

Около ста жителей Екатеринбурга вышли на акцию #кормимголубей в поддержку протестующих Хабаровска. Мероприятие прошло без задержаний, рассказал в своем фейсбуке правозащитник Сергей Зыков.

Впрочем, не все желающие смогли принять в нем участие: некоторые из ее организаторов — юрист Иван Волков и коммунист Денис Шумихин — ограничились одиночными пикетами на площади Обороны. Накануне им сообщили, что если они присоединятся к акции #кормимголубей, то будут задержания.

Акции солидарности с протестующими Хабаровска прошли сегодня и в других городах России. Так, в Челябинске в поддержку Хабаровска вышли около 60 человек. По словам местного координатора «Открытой России» Дениса Ибрагимова, это была одна из самых мирных акций, задержаний не было. Немногочисленное шествие в поддержку хабаровчан также прошло и в Тюмени.

В Магнитогорске в поддержку Хабаровска вышли 11 человек. Как рассказал «Новой» руководитель местного отделения партии «Парнас» Вадим Бородин, протестное движение, начавшееся на востоке страны, касается и других регионов. «Эти изменения охватывают всю страну. Убежден, что этот процесс дойдет, во всей его полноте, и до Магнитогорска, и до Челябинской области», — заявил он.

Координатор проекта «Группа по поддержке гражданского общества» Антон Михальчук сообщил «Новой», что всего акции солидарности с жителями Хабаровска сегодня прошли как минимум в 30 городах России. Среди них — Благовещенск, Владивосток, Вологда, Иркутск, Киров, Якутск и другие.

Елена Шукаева, «Новая газета»