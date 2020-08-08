онлайн
Случаев в РФ — 882 347 (+ 5 212), смертей — 14 854. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Материалы
Рубрики
Темы
- Главные тексты недели9 материалов
- Выборы в Беларуси. Главное9 материалов
- Виталий Шкляров — о Беларуси3 материала
Свежий выпуск
№ 84 от 7 августа 2020Читать номер
В Екатеринбурге и других городах прошли акции солидарности с жителями Хабаровска
«Новая газета»редакция
Около ста жителей Екатеринбурга вышли на акцию #кормимголубей в поддержку протестующих Хабаровска. Мероприятие прошло без задержаний, рассказал в своем фейсбуке правозащитник Сергей Зыков.
Впрочем, не все желающие смогли принять в нем участие: некоторые из ее организаторов — юрист Иван Волков и коммунист Денис Шумихин — ограничились одиночными пикетами на площади Обороны. Накануне им сообщили, что если они присоединятся к акции #кормимголубей, то будут задержания.
Акции солидарности с протестующими Хабаровска прошли сегодня и в других городах России. Так, в Челябинске в поддержку Хабаровска вышли около 60 человек. По словам местного координатора «Открытой России» Дениса Ибрагимова, это была одна из самых мирных акций, задержаний не было. Немногочисленное шествие в поддержку хабаровчан также прошло и в Тюмени.
В Магнитогорске в поддержку Хабаровска вышли 11 человек. Как рассказал «Новой» руководитель местного отделения партии «Парнас» Вадим Бородин, протестное движение, начавшееся на востоке страны, касается и других регионов. «Эти изменения охватывают всю страну. Убежден, что этот процесс дойдет, во всей его полноте, и до Магнитогорска, и до Челябинской области», — заявил он.
Координатор проекта «Группа по поддержке гражданского общества» Антон Михальчук сообщил «Новой», что всего акции солидарности с жителями Хабаровска сегодня прошли как минимум в 30 городах России. Среди них — Благовещенск, Владивосток, Вологда, Иркутск, Киров, Якутск и другие.
Елена Шукаева, «Новая газета»