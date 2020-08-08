Виновные в хищении десятков квартир при расселении аварийного жилья в Петербурге получили условные сроки. Об этом «Новой газете» сообщил прокурор города Сергей Литвиненко в ответ на редакционный запрос.

Как следует из письма, создателем и руководителем преступной группы, которая совершила серию «мошенничеств, направленных на хищение принадлежащих государству объектов недвижимости», следствие считает не чиновников, обладавших полномочиями и возможностями на уровне района и города фальсифицировать документы и принимать незаконные решения, а риэлтора Раису Селиверстову.

Отрывок из ответа прокурора. Фото: «Новая газета»

Кроме нее, как сообщили в прокуратуре, в состав группы входило семь чиновников. Четверо из них заключили досудебные соглашения и получили три года лишения свободы условно. Дела еще двоих пока рассматриваются судом. Начальник районного жилотдела Михайлова скончалась до суда.

По версии следствия, преступная группа фиктивно регистрировала по четырем адресам «номиналов», которым затем незаконно предоставлялось социальное жилье для последующей приватизации. Заметим, «Новая газета» в совместном расследовании с авторами телеграм-канала Just the Judge установила, что таких адресов в два раза больше.

Прокурор рассказал о деталях мошеннической схемы. Фото: «Новая газета»

Расследование уголовного дела в отношении главаря (по версии следствия) Ларисы Селиверстовой приостановлено. Прокурор уточнил, что она изобличена в 16 эпизодах особо крупных хищений и двух эпизодах мошенничества при перепродаже похищенного, но не может участвовать в следственных действиях ввиду тяжелого заболевания.

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Похищенные у города квартиры, по сообщению прокурора, возвращаются в порядке гражданского судопроизводства по искам Комитета имущественных отношений Петербурга. По подсчетам «Новой», стоимость похищенной у города недвижимости может достигать полумиллиарда рублей.