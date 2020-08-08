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№ 84 от 7 августа 2020Читать номер
Исполнительного директора «Открытой России» задержали на границе с Беларусью
Александра НовиковаКорреспондент
В Псковской области при пересечении границы с Беларусью сотрудники правоохранительных органов задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Об этом «Новой газете» рассказал пресс-секретарь организации Константин Фомин.
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15:19 Адвокатам удалось выяснить, где сейчас находится Пивоваров. С приграничного пункта его увезли в отдел города Рудня Смоленской области. Ему вменяют неповиновение законному требованию военнослужащего на границе. (ст.18.7 КоАП)
Вместе с Пивоваровым задержали членов «Открытой России» Даниила Потапова и Александра Федосеева. Они успели сообщить о происходящем своим коллегам, после чего связь с ними пропала. Где они сейчас, неизвестно.
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Потапов уточнил, что ему с Федосеевым вменяют нарушение статьи 11 закона о государственной границе РФ за надорванный паспорт. «Паспорта везут на экспертизу. До результатов экспертизы они на 48 часов задержаны», — пояснили в «Открытой России».
«Нет никаких оснований для их задержания, их статус непонятен», — отметили в организации.
В соседнюю республику представители организации ехали для наблюдения за выборами президента, которые состоятся уже в это воскресенье — 9 августа.