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№ 84 от 7 августа 2020

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Хабаровского священника оштрафовали на 15 тысяч рублей за плакат в поддержку Фургала 

Общество103

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В Хабаровске на 15 тысяч рублей оштрафовали местного протоиерея Андрея Винарского, который вышел на митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщают «МБХ медиа».

Суд признал священника, который служит в храме поселка Николаевка неподалеку от Хабаровска, виновным в создании помех движению на несогласованной акции (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП).

Протоиерея задержали накануне после очередного митинга в поддержку бывшего чиновника и увезли в спецприемник. Внимание силовиков привлек плакат в руках клирика, на котором было написано «Суд присяжных в Хабаровске».

Протесты в регионе продолжаются уже 29 день подряд. Жители края выходят на улицы в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации убийств бизнесменов 15 лет назад и увезли в Москву. Демонстранты требуют судить бывшего чиновника в Хабаровске.

Теги:
sn, рпц, хабаровский край, акции протеста
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