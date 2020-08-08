Число заразившихся коронавирусом в России превысило 880 тысяч

За последние сутки в России еще 5 212 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего в стране теперь зарегистрировано 882 347 случаев COVID-19, сейчас, согласно официальной статистике, с болезнью продолжают бороться еще более 177 тысяч человек. В столице суточный прирост новых заболевших по-прежнему колеблется в районе 700. На втором месте — опять Свердловская область (+178), на третьем — Подмосковье (+161).

За последний день от инфекции, первая вспышка которой была зафиксирована в конце декабря в китайском городе Ухань, скончались 129 жителей России. Из них 14 — в Москве, 10 — в Санкт-Петербурге, 7 — в Свердловской области. Всего с начала пандемии в стране непосредственно от коронавируса умерли 14 854 человека.

Накануне Росстат представил статистику смертности от COVID-19. По подсчетам специалистов, в июне в России скончались почти 12 тысяч человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Из них 5 448 умерли именно в результате заражения.